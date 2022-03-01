Керівництво Росії обов'язково постане перед МКС, це буде Нюрнберзький процес 21 століття, – МЗС

Неспровокована ескалація агресії Росії проти України дає підстави вважати, що на території України продовжують вчиняти злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС.

Вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з приводу того, що прокурор МКС Карім Хан прийняв рішення відкрити офіційне розслідування ситуації в Україні.

“Події останніх днів, зокрема неспровокована ескалація агресії Росії проти України, дають підстави вважати, що на території України продовжують вчинятися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Поруч із ситуаціями в Криму та на Донбасі існують підстави стверджувати, що військами агресора продовжують вчинятися воєнні злочини та злочини проти людяності”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що хоч Україна не є стороною Римського статуту, наша держава визнала його юрисдикцію ad hoc на підставі заяв, поданих раніше. “Так, Україна подала дві заяви до Міжнародного кримінального суду. Перша стосувалась подій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, а друга заява стосувалась продовження скоєних злочинів у період з 20 лютого 2014 року. Аналіз цих двох заяв дав Офісу прокурора усі підстави стверджувати про вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності”, – нагадали в міністерстві.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирних містах і селах України.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - зазначив він.