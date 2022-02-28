Прокурор у Гаазі самостійно ініціював початок розслідуваня злочинів Росії проти України

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".

Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

"Минулої п’ятниці я висловив стурбованість подіями, реакцією світових лідерів і світової спільноти на події, що відбуваються в Україні. Сьогодні я хочу повідомити, що вирішив якомога швидше почати розслідування ситуації в Україні", - наголосив Хан.

Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду («МКС», або «Суду»), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

"Але двічі скористалася своїми прерогативами, щоб на законних підставах визнати юрисдикцію Суду щодо підозрюваних злочинів за Римським статутом, які відбуваються на її території, якщо Суд вирішить її здійснити".

Перша декларація подана урядом України щодо злочинів, скоєних на території з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Друга декларація стосувалась усіх злочинів, скоєних на території України з 20 лютого 2014 року.

"Я ознайомився з висновками Офісу, що випливають із попереднього вивчення ситуації в Україні, та підтвердив, що є достатні підстави для початку розслідування. Зокрема, я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні були скоєні як воєнні злочини, так і злочини проти людства", - зазначив прокурор.

Він також зазначив, що проситиме підтримки в розслідуванні в усіх держав-учасниць і міжнародної спільноти.

"Я буду закликати до додаткової бюджетної підтримки, до добровільних внесків на підтримку всіх наших ситуацій, до позики безоплатного персоналу. Важливість і терміновість нашої місії є занадто серйозними, щоб бути заручниками браку коштів. Я продовжуватиму уважно стежити за подіями в Україні і знову закликаю до стриманості та суворого дотримання чинних норм міжнародного гуманітарного права. Якщо хтось має інформацію про ситуацію, її можна надіслати до мого офісу за адресою: otp.informationdesk@icc-cpi.int.", - додав прокурор.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирних містах і селах України.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - зазначив він.