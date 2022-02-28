Міністри енергетики ЄС підтримали прискорене приєднання України до європейської енергосистеми

Українська енергосистема має інтегруватися до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E у найкоротший термін.

Таку позицію підтримали міністри енергетики країн Європейського Союзу на позачерговому засіданні Ради з питань енергетики ЄС, повідомила пресслужба Укренерго.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що синхронізація української енергосистеми з енергомережею континентальної Європи – це "стратегічна ініціатива для підвищення енергонезалежності". Вона також висловила підтримку процесу пришвидшеної синхронізації, яку запросила Україна, та повідомила, що Рада ЄС також підтримала це рішення.

Таким чином, ЄС буде надалі співпрацювати з ENTSO-E з метою якнайшвидшого приєднання української енергосистеми до європейської.

"Україна вже довела, що здатна управляти енергосистемою під час військової агресії Росії та інформаційних атак і підтримувати її стабільну роботу. Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» та інші українські енергетичні компанії сьогодні роблять усе, щоб Збройні сили України, Територіальна оборона та мирні громадяни мали стале енергоживлення за будь-яких умов", - наголосили в Укренерго.

Однак, зазначили в компанії, якщо Росія продовжить порушувати норми міжнародного права під час війни та завдасть збройного удару по українській енергосистемі, ми потребуватимемо підтримки з боку європейських партнерів та Європи в цілому. Ця підтримка дозволить зберегти стале енергоживлення військової інфраструктури, що допоможе ЗСУ та українським лікарням. Це дозволить уникнути гуманітарної та екологічної катастрофи та не залишити українські міста без світла, води та тепла.

"Приєднання України до енергомережі ENTSO-E стане історичним рішенням і свідченням того, що Україна є невід’ємною частиною європейського простору. Енергосистема Європи простягнеться від Маріуполя до Лісабона. До цього рішення Укренерго та вся енергетична галузь готувалася шість років. За цей час ми інвестували понад 700 млн євро в розвиток електроенергетичної інфраструктури, зміцнили кіберзахист енергооб’єктів, виконали всі ключові технічні умови для нашої інтеграції в ENTSO-E», – сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він додав, що інтеграція до європейської енергомережі не тільки допоможе Україні під час війни, а й стане оптимальним рішенням для майбутнього.

Нагадаємо, минулого року в Міненергетики заявили, що у 2022 році українська енергосистема відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі. Після цього у 2023 році відбудеться повна синхронізація з європейською мережею.

Україна підписала умови для приєднання до європейської енергосистеми ще в червні 2017 року.