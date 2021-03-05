Україна у 2022 році відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі, - Вітренко

Після цього, у 2023 році відбудеться повна синхронізація з європейською мережею.

Об’єднана енергосистема України у 2022 році відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, у 2023 році відбудеться її повна синхронізація з енергосистемою ЄС.

Про це заявив в.о. Міністра енергетики Юрій Вітренко, передає пресслужба Міненерго.

“Процес синхронізації виходить на фінішну пряму – у 2022 році ОЕС України відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, у 2023 році відбудеться повна синхронізація з ENTSO-E”, - сказав Вітренко під час онлайн зустрічі з Міністром енергетики Литовської Республіки Дайнюсом Крейвісом 5 березня.

Об’єднання енергосистем суттєво підвищить стабільність та динамічну стійкість української та європейської енергосистем, а енергетична незалежність від Росії гарантуватиме безпеку постачання в регіоні Центральної та Східної Європи.

Синхронізація з ENTSO-E забезпечить також демонополізацію ринку електроенергії в Україні та допоможе впровадити на ньому дієві прозорі європейські правила та процедури,йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, недовиробіток електроенергії на АЕС і відсутність складських запасів вугілля на ТЕС в необхідних обсягах привели до різкого подорожчання електроенергії в лютому.