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Україна виявилася єдиною економічно невільною державою Європи

Торік "компанію" нашій державі склала Греція. 

Цьогоріч Україна виявилася єдиною економічно невільною державою Європи. Індекс економічної свободи України оцінили в 56.2, що відповідає показнику "в основному невільних" країн. Торік як "в основному невільна" економіка була оцінена ще Греція.

При цьому порівняно з минулим роком Україна покращила свій результат на 1.3 позиції, йдеться на сайті 2021 Index of Economic Freedom.

Фото: heritage.org

"Оцінка економічної свободи України складає 56.2, що робить її 127 в індексі. Загальний бал збільшився на 1.3, головним чином через збільшення показника податкового навантаження. Україна посідає останнє місце серед 45 країн європейського регіону, і її загальний бал нижчий за середні показники у регіонах і світі", - йдеться у доповіді.

Українському уряду радять підвищувати довіру інвесторів, продовжувати вдосконалювати інвестиційний кодекс та проводити глибокі та всебічні реформи для зміцнення верховенства закону і поліпшення захисту прав власності, судової ефективності та цілісність уряду.

Нагадаємо, що порівняно з минулим роком позиція України в цьому індексі значно змінилася. У 2020 вона посідала 134 місце. 

Індекс економічної свободи вже 26 років щорічно вираховується дослідницьким центром Heritage Foundation за підтримки Wall Street Journal.

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