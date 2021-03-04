Ostchem інвестував понад пів мільярда гривень у модернізацію підприємств у 2020 році

Інвестиції були направлені на модернізацію підприємств у Рівному, Черкасах та Сєвєродонецьку.

522 мільйонів грн склала загальна сума інвестицій, яку Group DF вклала в модернізацію заводів з виробництва мінеральних добрив азотного холдингу Ostchem у 2020 році. Про це пишуть «Українські Новини» із посиланням на повідомлення компанії.

131,5 млн грн вкладено в "Сєвєродонецький Азот", 269,8 млн - у "Черкаський Азот" і 120,6 млн - у "Рівнеазот". Інвестиції в першу чергу були спрямовані на розвиток виробничих майданчиків і нарощування обсягів виробництва.

Найбільшими інвестиційними проєктами 2020 року стали відновлення повного циклу виробництва на "Сєвєродонецькому Азоті" - запуск виробництва власного аміаку і карбаміду, а також запуск на цьому підприємстві лінії пакування готової продукції в бігбеги.

На "Черкаському Азоті" було модернізовано виробництво аміачної селітри (завершено дворічний проєкт оновлення грануляційної вежі). Також інвестиції здійснювалися в базовому цеху – карбаміду і азотної кислоти.

На "Рівнеазоті" стартує масштабний проєкт будівництва агрегата карбаміду і виробництва КАС.

"Ембарго на ввезення російських добрив в Україну і відносно низькі ціни на газ влітку 2020 року дозволили нам узятися до масштабної модернізації підприємств холдингу. Завдяки значним інвестиціям у 2020 році нам вдалося стабілізувати виробництво на "Черкаському Азоті" і "Рівнеазоті", забезпечивши роботу підприємств на максимальній потужності без розвантажень протягом року. Наступний етап – поступове збільшення завантаження на "Сєвєродонецькому Азоті", - зазначає Олег Арестархов, директор з корпоративних комунікацій Group DF.

За словами Арестархова, наступного року група має намір збільшити капітальні інвестиції.

"Масштабна модернізація основних фондів підприємств продовжиться у 2021 році. Ми це робимо, щоб підвищити безпеку виробництва, операційну ефективність, зменшити собівартість продукції, збільшити обсяги виробництва. Ми робимо кроки, які дозволять підвищити конкурентоспроможність наших заводів на глобальних ринках", - зазначив Арестархов.

Видання нагадує, що азотний холдинг Ostchem входить до Group DF Дмитра Фірташа та об'єднує підприємства з виробництва азотних добрив "Рівнеазот", "Сєвєродонецький Азот" і "Черкаський Азот". Дистрибуція Ostchem представлена Ostchem Retail, мережею складів "УкрАгро НПК".