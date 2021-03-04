В Укравтодорі показали ремонт на Хаджибейському мосту і обіцяють ще 150 оновлених мостів

В Одеській області на завершальну стадію вийшли ремонтні роботи на одному з ключових об'єктів «Великого будівництва» - мосту через Хаджибейський лиман. Він стане одним зі 150 мостів, які планується побудувати і реконструювати в 2021 році в рамках Національної програми відновлення мостів, пише Укравтодор.

На цей час на завершальному етапі знаходиться бетонування залізобетонної плити прогонової будови лівої частини мосту, повідомляють в Укравтодорі.

Рух правою стороною мосту було відкрито 23 серпня 2020 року, а у травні, після завершення капітального ремонту лівої частини, рух автотранспорту буде відкрито по шести смугах: три в напрямку Києва і три - в бік Одеси.

Хаджибейський міст - одна з найскладніших і ключових транспортних ділянок на шляху до Одеси, відзначають в Укравтодорі. Міст знаходиться на трасі міжнародного значення М-05 Київ - Одеса і був побудований в 1997 році. Єдиний до сьогодні капітальний ремонт на ньому проводився в 2007 році.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про укладення Меморандуму між Укравтодором та УЗ про добудову Дарницького мосту в Києві. Як повідомив Тимошенко, роботи на мосту почнуться вже влітку, а до кінця року весь мостовий комплекс буде добудовано.

З аналогічною пропозицією до київської влади Тимошенко виступив і щодо Подільсько-Воскресенського мосту. За його словами, у Києва немає відповідної кваліфікації, на відміну від Укравтодору, який в ході «Великого будівництва» в стислі терміни вже добудував більше 10 мостів-довгобудів. Подільсько-Воскресенський міст, за словами Тимошенко, Укравтодор також готовий зробити повністю за один будівельний сезон.