У 2020 не було достатніх причин для значного знецінення гривні, – Ломакович

Минулого року гривня девальвувала на 19,4% до долара, а до євро на 31,5%. Про це під час презентації огляду стану грошової сфери України у 2020 році в Інституті Горшеніна заявив співавтор дослідження, засновник Growford Institute, радник Міністра фінансів України, член Ради Національного банку України 2014-2015 років Віталій Ломакович.

“Ми детально проаналізували, чи були в НБУ фундаментальні підстави для такої глибокої девальвації національної валюти за 2020 рік. Як виявилось, таких підстав по суті не було. Тому що профіцит поточного рахунку в розмірі 6,6 млрд дол. повністю компенсував відплив коштів за фінансовим рахунком в сумі 4,6 млрд дол. Тобто зведене сальдо платіжного балансу було позитивним в сумі 2 млрд дол. Окрім того, резерви НБУ виросли на 3,8 млрд дол. за 2020 рік. І також кардинально зменшилось негативне сальдо торговельного балансу: з 12,5 млрд дол. за 2019 рік до 1,7 млрд дол. за 2020. Тобто ми розуміємо, що ця девальвація, яка відбулася на рівні майже 20% по відношенню гривні до долара і 31,5% гривні до євро, носила доволі штучний характер. І це важливо в тому контексті, що, коли інвестори, про яких ми так багато говоримо, хочуть заходити в Україну, вони дивляться на те, наскільки волатильним є курс національної валюти”, - підкреслив експерт.

На думку співавтора дослідження, завідувача відділу грошових ринків Growford Institute Михайла Джуса, НБУ міг і може контролювати курс.

“Розпочавши рік на надмірно ревальвованому рівні (23,69) у березні гривня стрімко знецінилася до 28,18, компенсувавши таким чином всю величину зміцнення 2019 року. НБУ продав близько 2,5 млрд дол. і задовольнив попит на готівкову валюту. Водночас відбулося радикальне пом'якшення політики провідних центральних банків, що заспокоїло панічні настрої на фінансових ринках та зменшило тиск на валюти країн, що розвиваються. В сумі це призвело до корекції обмінного курсу у другому кварталі до рівня 26,5-26,7 грн за дол. Пізніше НБУ фактично підтримав тренд на девальвацію та у серпні, в умовах девальвації, взагалі не здійснював інтервенцій, а, навпаки, купував іноземну валюту”, - сказав Михайло Джус.

Нагадаємо, 3 березня в Інституті Горшеніна Growford Institute представив огляд стану грошової сфери України у 2020 році.