Міжнародні резерви НБУ за місяць зменшилися на $312 млн

Міжнародні резерви Національного банку в січні зменшилися на $312 млн і на 1 лютого становили $28,821 млрд.

Про це повідомила пресслужба регулятора в п'ятницю.

Скорочення резервів пов'язане в першу чергу з борговими виплатами. Загальний обсяг платежів обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 311,4 млн доларів. Водночас від розміщення валютних облігацій державної позики було отримано 48,2 млн доларів.

Присутність Нацбанку на міжбанківському валютному ринку була невеликою. На початку місяця він провів кілька інтервенцій з продажу (на загальну суму 20 млн доларів) та з купівлі (40 млн доларів) для згладжування коливань, а в останні два тижні січня не виходив на ринок взагалі.

Переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) зменшила їхню вартість на 68,7 млн доларів.

Об`єм міжнародних резервів зараз покриває 4,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів знаходився на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні складати близько $30 млрд. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.