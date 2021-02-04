До 2029 року "зелені" компенсації можуть становити $10-20 млрд, - Вітренко

Компенсації інвесторам в електроенергію за "зеленим" тарифом до 2029 року можуть становити близько 10-20 млрд доларів.

Про це в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів під час обговорення економічної стратегії до 2030 року.

Він зазначив, що встановлений зелений тариф в рази перевищує ринкову ціну.

"Ми маємо усвідомлювати, що, якщо подивитися на різницю між "зеленим " тарифом і ринковою ціною, помножити це на навіть консервативні оцінки щодо виробітку електроенергії з ВДЕ, і помножити це на термін дії зеленого тарифу до 2029 року, то розмір компенсацій з державного бюджету з інвесторами в зелену енергетику буде становити від 10-20 млрд доларів", - пояснив Вітренко.

На думку в.о. міністра, для країни, яка ще розвивається, 10-20 млрд доларів - "це значна сума, яка становить проблему".

Також очільник міністерства розкритикував чинний механізм отримання компенсацій.

"У тарифі "Укренерго" дві третини компенсується "зеленим", а третина - їхні витрати. Компенсація з тарифу "Укренерго" більша, ніж вартість електроенергії, яку отримує "Енергоатом", який цю електроенергію компенсує. Тобто тільки різниця зеленої енергетики, яку не споживає, фактично, населення, є більшою, ніж вартість електроенергії, яку отримує "Енергоатом"", - пояснив Вітренко.

Він зазначив, що фінансування "зелених" слід проводити напряму через держбюджет, адже "повітря є певним спільним благом, що пов’язано із використанням зеленої енергетики, і Конституція каже, що в так випадках фінансування має здійснюватися через держбюджет".