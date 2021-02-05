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НБУ відмовив Тігіпку у покупці більш ніж 99% акцій Промінвестбанку

"Рішення прийняте за результатами всебічного аналізу пакета документів та з огляду на проблемні питання діяльності Промінвестбанку".

НБУ відмовив Тігіпку у покупці більш ніж 99% акцій Промінвестбанку
Фото: www.dyvys.in

Національний банк України не погодив угоду з опосередкованого придбання понад 99% акцій Промінвестбанку Сергієм Тігіпком.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Таке рішення 5 лютого 2021 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем. Рішення прийняте за результатами всебічного аналізу пакета документів та з огляду на проблемні питання діяльності Промінвестбанку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що НБУ погоджує набуття істотної участі в банках в порядку, визначеному ст. 34 закону "Про банки і банківську діяльність" і положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою правління НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року.

"На сьогодні Сергій Тігіпко вже є контролером двох банків - "Таскомбанк" та "Універсал банк" - та низки небанківських фінансових установ, які входять до складу банківської групи", - наголосили в НБУ.

Нагадаємо, у листопаді минулого року НБУ дозволив Тігіпку придбати компанію, яка купила Промінвестбанк.

26 січня Верховний Суд відмовився задовольнити скаргу російського Внешекономбанку до Міністерства юстиції щодо заборони продажу акцій Промінвестбанку.

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