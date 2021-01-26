Верховний Суд підтвердив законність продажу Промінвестбанку

Банк, який належав росіянам, переходить до Тігіпка.

Верховний Суд відмовився задовольнити скаргу російського Внешекономбанку до Міністерства юстиції щодо заборони продажу акцій Промінвестбанку.

Про це повідомив "Фінансовий клуб" з посиланням на постанову Верховного Суду від 14 січня.

У березні 2020 року Стокгольмський арбітраж заборонив Мін’юсту примусовий продаж 99,77% акцій Промінвестбанку, які були зареєстровані на ВЕБ.РФ, до вирішення арбітражем питання, чи порушує зазначена реалізація акцій норми міжнародного права.

Незважаючи на це, пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк" було продано фінансовій компанії "Фортіфай".

У вересні 2020 року Київський апеляційний суд відмовив росіянам у наданні дозволу на виконання рішення арбітра Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.

Верховний Суд погодився з висновком Київського апеляційного суду, що виконання згаданого арбітражного рішення про вжиття забезпечувальних заходів призвело б до зупинення виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі від 2 травня 2018 року.

Цим рішенням було задоволено позов низки компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами, зі стягнення з Росії $159 млн як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване в Криму після анексії РФ.

Нагадаємо, що 99,77% Промінвестбанку продали за 268,7 млн грн компанії "Фортіфай". Пізніше цю компанію придбав банкір Сергій Тігіпко.