Власники "Нової пошти" купили iPost

Співвласники групи компаній "Нова пошта" В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк через ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний інвестфонд "Прайд" придбали сукупно 81,46% статутного капіталу компанії "Айпост Прогрес" (володіє сервісом термінової кур'єрської доставки iPost).

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, у засновників iPost Сергія Жмудя та Максима Плющева також залишилося по 9,27% у статутному капіталі "Айпост Прогрес", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними сервісу моніторингу реєстраційних документів Opendatabot, операція була завершена у травні 2020 року. Ексклюзивним фінансовим радником угоди виступила компанія Capital Times.

"Сума угоди є комерційною інформацією, але впевнені, що ця інвестиція буде дуже успішною і для акціонерів, і для споживачів", - заявили у коментарі агентству у пресслужбі "Нової пошти".

Згідно з даними системи "СПАРК-Інтерфакс", виручка сервісу у 2019 році становила 9,85 млн грн, чистий збиток - 434 тис. грн. Чисельність персоналу у 2020 році - шість осіб.

Сервіс термінової кур'єрської доставки iPost заснований у 2016 році і є онлайн-платформою для кур'єрів та відправників, із кожної доставки, оформленої через платформу, iPost стягує комісію. Раніше основними клієнтами iPost були інтернет-магазини.

Заснована в 2001 році ГК "Нова пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії нараховує приблизно 7 тис. відділень у всій країні.