Субсидії пригнічують чи рятують українців?

Спікер ВР Разумков заявив, що українцям можуть компенсувати субсидіями втрати за комуналку за січень. І Парламент звернувся до Уряду з цього приводу. Однак, не все так просто. Адже саме в Уряді вважають субсидію винуватицею всіх бід та нещасть українців.

Більше 65% українців вважають себе бідними - невже через субсидії ? Останні кілька днів розгорається «субсидійна епопея».

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Днями в.о. міністра ерергетики Юрій Вітренко заявив, що субсидії пригнічують гідність людей та змушують відчувати себе бідними.

Тіньова економіка, нерівний розподіл активів, корупція та низький рівень оплати праці - ось що змушує українців відчувати себе бідними, а не субсидія!

А чи знає пан Вітренко, що за офіційними даними, оприлюдненими Держслужбою статистики у 2020 році, 65.3% українців вважають себе бідними - більша половина населення країни!

Невже у всьому винна субсидія?

Українці, як і будь-яка нація у світі заслуговує на нормальні умови життя, а субсидія - як чистина соціального захисту населення, яка спрямована допомагати сплачувати комунальні послуги і призначається тим, хто дійсно її потребує. І не потрібно вигадувати безглузді теорії, які б закрили прогалини в роботі Кабміну. Бо це вже просто смішно!

Підтримую Дмитра Разумкова, щоб звернутися до Кабміну в максимально стислі терміни напрацювати зміни, що дозволяють компенсувати субсидіями ті втрати, які люди понесли за січень місяць.

А ви підтримуєте надання субсидій?