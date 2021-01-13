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"Європейська солідарність" пропонує збільшити обсяг субсидій на 7 млрд грн шляхом зменшення фінансування силовиків

У Державному бюджеті на 2021 рік на виплату субсидій передбачено на 600 млн грн менше, ніж було у 2020 році, говорят в партії.

"Європейська солідарність" пропонує збільшити обсяг субсидій на 7 млрд грн шляхом зменшення фінансування силовиків
Фото: eurosolidarity.org

Депутати з фракції «Європейська Солідарність» подали законопроєкт, яким пропонують збільшити витрати на субсидії на 7 мільярдів гривень. Кошти Держбюджету пропонується перерозподілити з видатків, передбачених на забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України, а також Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, ДФС України, ДПС України, ДБР та СБУ.

«У Державному бюджеті на 2021 рік на виплату субсидій передбачено 36,6 млрд грн, що майже на 600 млн грн менше, ніж було у Державному бюджеті на 2020 рік. Проте вже після ухвалення Верховною Радою України Державного бюджету на 2021 рік були прийняті рішення про підвищення цін на газ, тарифів на послуги розподілення газу, тарифів на тепло, на електроенергію, на холодну воду», – йдеться у пояснювальній записці.

У «Європейській Солідарності» наголошують, що запланований рівень обсягу видатків на виплату субсидій у 2021 року є недостатнім, в першу чергу через значне зростання цін на житлово-комунальні послуги.

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