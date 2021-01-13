За рік у монобільшості залишилося лише 211 депутатів, - КВУ

Фактично під час кожного голосування понад 10 депутатів узагалі не голосують або натискають "утримався" чи "проти".

Комітет виборців України проаналізував результати голосувань за закони, ухвалені Верховною Радою 2020 року. Усього за рік було прийнято 230 законів.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Депутати "Слуги Народу", які мають права коаліції в парламенті IX скликання, забезпечили 226 голосів лише за 16% прийнятих законів. Так, 226 або більше депутатів монобільшості проголосували за 37 із 230 законів. Усі інші закони не були б прийняті без голосів інших фракцій і груп. При цьому абсолютна більшість проєктів були ініційовані самими членами провладної команди: президентом, урядом і депутатами монобільшості.

"Загалом показники голосувань монобільшості постійно знижуються, починаючи з початку роботи ВР IX скликання. Якщо у вересні 2019 року за прийняті закони в середньому голосував 231 народний депутат «Слуги Народу», то у вересні 2020 р. – 206 депутатів, а в грудні 2020 р. – 211 депутатів", - зазначили у КВУ.

Голова КВУ Олексій Кошель вважає, що де-факто "Слуга Народу" вже не здатна самостійно ухвалювати закони.

"За рік у монобільшості залишилося 211 депутатів, які переважно натискають «за». Тоді як для прийняття закону необхідно як мінімум 226 голосів. Таким чином без депутатів інших фракцій і груп ВР монобільшість фактично є недієздатною... Низькі показники роботи монобільшості пояснюються не лише загальним зменшенням відвідування Ради через коронавірус. Фактично під час кожного голосування в «Слузі Народу» є більше 10 депутатів, які або взагалі не голосують, або натискають «утримався» чи «проти». Тому, в першу чергу, це питання фракційної дисципліни та політичних розколів всередині політичної сили", - зазначив Кошель.

Фото: acebook.com/cvu.ngo

Нагадаємо, президентська партія "Слуга Народу" отримала найбільше голосів виборців на дострокових парламентських виборах у липні минулого року. Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги Народу". Під час першого засідання Ради Володимир Зеленський заявив, що вона "стане кращою в історії України або буде розпущена".

У травні минулого року року Зеленський заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга Народу" голосуватиме за важливі законопроєкти. 31 серпня, на позачерговому з'їзді "Слуги Народу", президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає.

Зазначимо, що з початку 2020 року в депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень Ради. Якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів "Слуги Народу", то за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220.