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Тимошенко про підвищення тарифів: непрофесійність, якою користуються міжнародні спекулянти

Лідер "Батьківщини" розкритикувала дії уряду.

Тимошенко про підвищення тарифів: непрофесійність, якою користуються міжнародні спекулянти
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Україна має унікальну можливість забезпечувати своїх громадян дешевими енергоносіями – завдяки газу власного видобутку і підземним газовим сховищам, які дозволяють закуповувати газ влітку за найнижчими цінами й продавати його за такими ж низькими цінами у зимовий період. Про це написала на своїй Facebook-сторінці лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, коментуючи рішення про підвищення комунальних тарифів.

На її думку, така ситуація склалася через дилетантів в уряді, "непрофесійністю яких заради власної вигоди користуються міжнародні спекулянти".

На підтвердження своїх слів Юлія Тимошенко навела результати державного аудиту НАК «Нафтогаз», який показав, що з державного підприємства незаконно виведено 225 мільярдів гривень за межі України.

«Державний аудит дав відповідь на запитання, куди йдуть прибутки від необґрунтовано завищених тарифів. Це більше, ніж кредити, які Україні дає МВФ!!!» – обурилася Юлія Тимошенко. Та, за її словами, логічного продовження у вигляді кримінальних справ аудит не мав.

а навпаки – дозволили топменеджерам Нафтогазу просунутися кар’єрними сходами. Як відомо, Андрія Коболєва призначили в наглядову раду ще однієї відомої компанії, а Юрія Вітренка поставили виконувати обов’язки міністра енергетики.

«Головне завдання влади – дбати про людей. Не вмієте самі ефективно управляти країною – запитайте тих, хто знає, як це робити», – написала Юлія Тимошенко.

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