"Європейська солідарність" вимагає збільшити видатки на субсидії

В партії говорять, що за останні три роки їхній обсяг зменшився вдвічі.

«Європейська солідарність» вимагає негайно збільшити видатки на субсидії, передбачені в бюджеті на 2021 рік, у зв’язку з підвищенням цін на газ. Про це йдеться у заяві партії, розміщеній на офіційному сайті.

У "Євросолідарності" відзначають, що влада скоротила видатки на субсидії: порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже удвічі - зі 71 млрд грн до 36 з половиною млрд грн.

"Видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або при зниженні цін на енергоносії, або при зростанні доходів громадян. ...Перше, що ми вимагаємо зробити у цій ситуації – збільшити видатки на субсидії та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету вже на першому в цьому році засіданні Верховної Ради", - говориться в заяві "ЄС".

У партії вважають, що підвищення ціни можуть використати для повернення України в енергетичну кабалу від Москви, тоді як "складна тарифна реформа 2014-17 років була частиною боротьби за енергетичну незалежність від Росії".