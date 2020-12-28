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Шмигаль доручив забезпечити оформлення субсидій під час локдауну

Оформити субсидію зможе кожен, хто цього потребує.

Шмигаль доручив забезпечити оформлення субсидій під час локдауну
Фото: kmu.gov.ua

Міністерство соціальної політики України та керівництво обласних державних адміністрацій мають забезпечити процес оформлення субсидій в період посилення карантинних обмежень.

Відповідне доручення дав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на онлайн-засіданні уряду в понеділок увечері.

"Відразу хочу дати доручення Міністерству соціальної політики і главам облдержадміністрацій. Українці турбуються, як в умовах карантину, зимових канікул продовжувати пільги і субсидії. Тому прошу забезпечити оформлення субсидій, незважаючи на карантинні обмеження, щоб кожен, хто цього потребує, в наступному році в повною мірою зміг скористатися даною державною послугою", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів оголосив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

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