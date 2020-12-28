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Шмигаль доручив Вітренку та АМКУ перевірити ціни на газ для населення

Прем’єр особисто подав заявку на зміну постачальника газу, обравши "Нафтогаз".

Шмигаль доручив Вітренку та АМКУ перевірити ціни на газ для населення
Фото: пресс-служба Кабмина

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом України провести аудит складових цін на газ для населення.

Про це глава уряду сказав на засіданні Кабміну 28 грудня.

"Разом з АМКУ перевірте обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів і зниження складових тарифу... Це стосується і тарифу на транспортування, і газових коефіцієнтів, і інших складових", - сказав прем’єр.

За словами Шмигаля, нині "Нафтогаз" пропонує побутовим споживачам природний газ за одними з найнижчих цін на ринку, у зв'язку з чим прем’єр-міністр подав заявку на обслуговування у державній компанії.

"Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу, зробив це онлайн за кілька хвилин, і порахував, що економія для мого домогосподарства складе близько 30%. Сьогодні у нас ринок і різні постачальники газу пропонують різні ціни. На щастя, сьогодні дуже оперативно і легко, наприклад, через додаток Приват24 або на сайті "Нафтогазу" можна дуже швидко реєструвати заявки на зміну договору", - зазначив Шмигаль.

Також Міненерго до 25 січня 2021 року має подати на розгляд Уряду та РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України. "Оновлення балансу має показати усім українцям, що Уряд розуміє проблеми галузі й шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу", - зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомляли, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

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