Шмигаль доручив Вітренку та АМКУ перевірити ціни на газ для населення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом України провести аудит складових цін на газ для населення.

Про це глава уряду сказав на засіданні Кабміну 28 грудня.

"Разом з АМКУ перевірте обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів і зниження складових тарифу... Це стосується і тарифу на транспортування, і газових коефіцієнтів, і інших складових", - сказав прем’єр.

За словами Шмигаля, нині "Нафтогаз" пропонує побутовим споживачам природний газ за одними з найнижчих цін на ринку, у зв'язку з чим прем’єр-міністр подав заявку на обслуговування у державній компанії.

"Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу, зробив це онлайн за кілька хвилин, і порахував, що економія для мого домогосподарства складе близько 30%. Сьогодні у нас ринок і різні постачальники газу пропонують різні ціни. На щастя, сьогодні дуже оперативно і легко, наприклад, через додаток Приват24 або на сайті "Нафтогазу" можна дуже швидко реєструвати заявки на зміну договору", - зазначив Шмигаль.

Також Міненерго до 25 січня 2021 року має подати на розгляд Уряду та РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України. "Оновлення балансу має показати усім українцям, що Уряд розуміє проблеми галузі й шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу", - зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомляли, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.