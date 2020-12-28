Прибуток НБУ буде у 1,5 раза менший, ніж прописано у держбюджеті, – Шевченко

Доходи Національного банку за 2020 рік перевищать видатки лише на 21,6 млрд грн, а не на 33 млрд грн, як прописано у держбюджеті на 2021 рік.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"В нас є коментарі щодо закону ("Про державний бюджет України на 2021 рік", – ред.)… По-перше, це розрахунок перевищення доходів Національного банку над видатками. Згідно з прогнозом Національного банку, ця сума буде (за підсумками 2020 року – ред.) на рівні 21,6 мільярда гривень. В законі стоїть 33. Це звичайна арифметика – доходи, видатки.", - заявив Шевченко.

Голова НБУ зазначив, що прогноз Нацбанку максимально близький до реальності.Він ще може бути відкоригований з урахуванням останніх днів року. Крім того, його треба буде підтвердити висновком незалежного аудитора і після цього переказати до держбюджету.У будь-якому випадку ця сума не буде в півтора раза більшою.

За його словами, в бюджеті на наступний рік НБУ бачить ризик ефекту так званого фіскального витіснення.

"Обсяги запозичень, які закладено в закон, тільки на внутрішньому ринку – 497 мільярдів гривень… Загальна ліквідність банківської системи, в залежності від дня, становить 160-170 мільярдів. Щоб запозичити таку величезну суму, треба сподіватись на те, що всі борги, які держава має повернути в 2021 році на внутрішньому ринку, будуть перекладені в нові – так званий "роловер". З нашої точки зору, припущення, що 100% боргів знову вкладуть в ОВДП, досить оптимістичне", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, у листопаді Кирило Шевченко запевнив, що НБУ не буде фінансувати дефіцит бюджету за рахунок емісії. Він також попередив, що в проєкт бюджету закладають нереально високі надходження від Національного банку. Вони вдвічі перевищують ту суму, яку НБУ зможе перерахувати.