​Ексзаступниця голови ОП Ковалів має намір продовжити роботу в наглядовій раді "Нафтогазу"

"Реформа енергетичного і газового сектору так само потребує великої уваги і великої роботи".

Ексзаступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів має намір продовжити роботу як член наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо НВ".

"У будь-якому разі, на сьогодні я також є заступницею голови наглядової ради "Нафтогазу", тому я також залишуся на цій посаді працювати, оскільки реформа енергетичного сектору і газового сектору так само потребує великої уваги і великої роботи", - сказала Ковалів.

Вона додала, що протягом певного часу зосередиться на вирішенні стратегічних завдань у нафтогазовому секторі.

"Це - зростання видобутку газу, побудова конкурентного ринку газу... І маємо надію, що наступний рік буде успішним для галузі також", - зазначила Ковалів.

Свою відставку з посади заступниці керівника ОП Ковалів пояснила тим, що "настав час рухатися далі в своїх планах і кар'єрних викликах".

Нагадаємо, Ковалів заявила про своє звільнення з посади заступниці голови ОП 21 грудня. Вона пропрацювала в ОП більше року, до цього обіймавши низку посад в уряді Володимира Гройсмана. Також Ковалів була першою заступницею міністра економіки і головою Національної інвестиційної ради при президентові.

Наразі Ковалів разом з Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейденом і Наталею Бойко входить до складу Наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Незалежна наглядова рада "Нафтогазу України" почала свою роботу 11 травня 2016 року, вона є складовою реформи системи корпоративного управління. Наглядову раду тоді очолила Юлія Ковалів, у 2017 році вона пішла з цієї посади.

Реформа "Нафтогазу" відповідає рекомендаціям ОЕСР з управління державними компаніями і має на меті зменшити ризики політичного втручання в роботу НАК, а також створити сучасні механізми професійного управління компанією в інтересах громадян України. Втім, до квітня 2017 року повноваження наглядової ради були обмежені чинним статутом НАК. Наприклад, призначати правління і затверджувати фінансовий і інвестиційний плани компанії могли загальні збори акціонерів, тобто за фактом - держава в особі Мінекономіки через Кабінет міністрів.