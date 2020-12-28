Зеленський у січні внесе законопроєкт, що передбачає позбавлення волі за порушення антикорупційного законодавства, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради новий проєкт закону, що посилює відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Новий законопроєкт про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства президент подасть у січні 2021 року. Цей законопроєкт передбачатиме не обмеження волі, а позбавлення її", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро закрило ще шість кримінальних проваджень за умисне декларування недостовірної інформації на підставі рішення Конституційного Суду України.

Зокрема, НАБУ закрило провадження стосовно депутата Ради VIIІ скликання Ігоря Шкірі, який не задекларував майно на загальну суму 63 млн грн (зокрема, 6 земельних ділянок, які належать дружині, власні корпоративні права, дохід члена сім’ї, фінансові зобов’язання свої та дружини); мера Дніпра Бориса Філатова, у деклараціях якого за 2016 і 2017 роки виявлено недостовірні відомості на суму 485,8 тис. грн та 519,7 тис. грн; судді Конституційного суду Ірини Завгородньої, яка не задекларувала автомобіль Land Rover вартістю 615,3 тис. грн, що належить її чоловікові; депутата Андрія Павелка, який не задекларував набуття у власність аксесуару вартістю 425 тис. грн, отримані подарунки у вигляді користування готельним номером; не вказав члена сім’ї (цивільну дружину) та її майно (авто «Bentley Continental», «Land Rover Range Rover», користування квартирою); судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Станіслава Ричка, який не вказав користування дружиною квартирою, автомобіль дружини та її фінансові зобов’язання; не задекларував доходи члена сім’ї у вигляді соціальної допомоги та подарунка у вигляді квартир.

У жовтні Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. НАЗК повідомило, що закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КСУ.

4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування ухвалила компромісний варіант законопроєкту. 7 грудня документ підписав спікер Ради Дмитро Разумков. У НАЗК назвали умови, створені цим законопроєктом, "санаторними" для корупціонерів.

Відповідно до закону, особи, які умисно зазначать недостовірні відомості на 4000 неоподатковуваних мінімумів (а це зараз 8,4 млн грн), можуть отримати покарання у вигляді обмеження (але не позбавлення) волі на строк до 2 років.

"Тобто, максимальне покарання — перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва. Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію — їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього", - пояснили в НАЗК.

В ЄС назвали новий закон щодо е-декларацій "недостатнім".

23 грудя Володимир Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування, яка була скасована скандальним рішенням Конституційного суду. Документ також передбачає відповідальність за умисне неподання декларації.