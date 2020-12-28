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Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії, - Єрмак

Раніше Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом".

Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії, - Єрмак
В лабораторії mAbxience, обраної AstraZeneca для виробництва вакцини проти COVID-19 в Латинській Америці, Буенос-Айрес, Аргентин
Фото: EPA/UPG

Влада України веде переговори з усіма виробниками вакцин від коронавірусу COVID-19, крім Російської Федерації.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив журналістам 28 грудня.

"Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин, крім Російської Федерації", - цитує главу ОП "Інтерфакс-Україна".

Єрмак додав, що керівництво країни прагне до того, щоб отримати вакцину від коронавірусу у найкоротші терміни.

"Працюємо над тим, щоб отримати її найближчим часом", - сказав Єрмак.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання в Україну вакцини проти COVID-19. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд працює над збільшенням кількості доз вакцини для українців.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. А президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

11 грудня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

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