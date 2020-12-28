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Степанов пояснив зменшення кількості ПЛР-тестувань на коронавірус

МОЗ не планує скасовувати чи переносити січневий локдаун.

Степанов пояснив зменшення кількості ПЛР-тестувань на коронавірус
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати або переносити посилений локдаун, який діятиме з 8 по 25 січня. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Що стосується проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня, МОЗ не збирається вносити зміни", - сказав він.

Міністр пояснив, що у січні, після новорічних свят, окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус, очікується також сезонний спалах грипу та ОРВІ. Тому важливо максимально знизити навантаження на медичну систему.

Степанов також зазначив, що за минулий тиждень в Україні було зафіксовано 59 381 випадок захворювання на ковід, а позаминулого - 70 327. Голова МОЗ вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду.

Степанов також пояснив зменшення кількості ПЛР-тестувань тим, що збільшилась кількість експрестестів на антигени.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4385 нових випадків ковіду. Госпіталізовано було 1 588 осіб, 75 пацієнтів померли., 7 191 людина одужала. За минулу добу було здійснено 15 332 тестувань, зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107.

Раніше МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ через зменшення кількості тестів.

9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

Раніше Степанов заявив, що в закладах громадського харчування найвищий ризик інфікування коронавірусом, тому введення локдауну є виправданим.

24 грудня Кабінет міністрів дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати до 7:00.

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