В Україні за добу зафіксовано 4385 нових випадків ковіду, 7191 пацієнт одужав

За добу в Україні зафіксовано 4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 588 осіб. 75 пацієнтів померли. 7 191 людина одужала. Зазначається, що за минулу добу було здійснено 15 332 тестувань, зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107.

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 1 030 374 особи. 665 729 осіб одужали. Від ускладнень захворювання померли 17 849 пацієнтів. Всього було здійснено 5 485 214 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 108 055 випадків;

Вінницька область – 22 008 випадків;

Волинська область – 32 537 випадків;

Дніпропетровська область – 57 196 випадків;

Донецька область – 35 188 випадків;

Житомирська область – 38 545 випадків;

Закарпатська область – 27 879 випадків;

Запорізька область – 52 175 випадків;

Івано-Франківська область – 42 894 випадки;

Київська область – 57 614 випадків;

Кіровоградська область – 8 234 випадки;

Луганська область – 10 013 випадків;

Львівська область – 60 005 випадків;

Миколаївська область – 29 878 випадків;

Одеська область – 69 134 випадки;

Полтавська область – 34 843 випадки;

Рівненська область – 40 332 випадки;

Сумська область – 40 129 випадків;

Тернопільська область – 33 540 випадків;

Харківська область – 67 991 випадок;

Херсонська область – 17 193 випадки;

Хмельницька область – 38 408 випадків;

Черкаська область – 37 856 випадків;

Чернівецька область – 39 515 випадків;

Чернігівська область – 29 212 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду. Українська влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання вакцини проти COVID-19. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.