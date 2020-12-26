Ковід виявили у 78 українських військослужбовців

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб.

За минулу добу у Збройних Силах України на коронавірус захворіло ще 78 осіб.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб.

Зараз на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 423 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи.

Станом 26 грудня коронавірус виявили у 2427 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 11161 особа, летальних випадків – 37.

Нагадаємо, 25 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб. Летальних випадків – 121.

За даними аналітиків Київської школи економіки, кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася ще у середині листопада. Піку в кінці листопада і спаду в грудні - не було.

Але Україна досі залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні у 14 тисяч нових виявлених випадків на добу фіксувався наприкінці листопада відповідно до статистики Міністерства охорони здоров’я.

Водночас дані захворюваності Національної служби здоров’я України демонструють, що спадання, яке нібито розпочалося з 28 листопада, насправді не відбувалося. Із середини листопада добові показники нових випадків COVID-19 знаходяться на плато - на рівні близько 12 тисяч у день.