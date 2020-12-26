Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
У Києві трапився вибух біля ресторану
У Києві трапився вибух біля ресторану
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Ковід виявили у 78 українських військослужбовців

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб.

Ковід виявили у 78 українських військослужбовців
Фото: Київська міськрада

За минулу добу у Збройних Силах України на коронавірус захворіло ще 78 осіб.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб.

Зараз на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 423 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи.

Станом 26 грудня коронавірус виявили у 2427 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 11161 особа, летальних випадків – 37.

Нагадаємо, 25 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб. Летальних випадків – 121.

За даними аналітиків Київської школи економіки, кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася ще у середині листопада. Піку в кінці листопада і спаду в грудні - не було.

Але Україна досі залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні у 14 тисяч нових виявлених випадків на добу фіксувався наприкінці листопада відповідно до статистики Міністерства охорони здоров’я. 

Водночас дані захворюваності Національної служби здоров’я України демонструють, що спадання, яке нібито розпочалося з 28 листопада, насправді не відбувалося. Із середини листопада добові показники нових випадків COVID-19 знаходяться на плато - на рівні близько 12 тисяч у день.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також