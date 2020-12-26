Марина Порошенко передала різдвяні "Свято-бокси" вихованцям інклюзивних центрів Києва

Загалом у межах акції було підготовлено 1000 подарунків для дітей у різних містах України.

Депутатка Київради від "Європейської Солідарності", голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко передала різдвяні "Свято-бокси" вихованцям столичних інклюзивно-ресурсних центрів.

Про це повідомили у пресслужбі "Євросолідарності".

Порошенко наголосила, що продовжує опікуватися темою інклюзивної освіти, яка стала для неї пріоритетною під час каденції п’ятого президента України. Вона зазначила, що завдяки впровадженню інклюзії кількість дітей з особливими потребами, які отримали можливість повноцінного навчатися, зросла практично вдесятеро – з двох з половиною тисяч до 24 тисяч учнів.

Фото: eurosolidarity.org

"Це той рівень, який надихає нас. Бо не тільки діти, а й сім‘ї, в яких ці діти виховуються, мають перспективу на майбутнє", – зазначила депутатка.

"Я продовжую опікуватися темою інклюзивної освіти, і сьогодні я відвідала цей чудовий інклюзивно-ресурсний центр, який є одним з 700 інклюзивно-ресурсних центрів, які ми відкрили за три роки по всій Україні", – розповіла вона.

Вона додала, що за три роки в Україні було відкрито 700 інклюзивно-ресурсних центрів. У столиці налічується десять таких центрів, але місто потребує значно більшої кількості.

Фото: eurosolidarity.org

"Якщо рахувати потреби Києва, їх має бути 44. Ми обов’язково будемо продовжувати програму з відкриття інклюзивно-ресурсних центрів, щоб охопити якісними послугами всіх дітей, які потребують корекційно-розвиткових послуг", – заявила Марина Порошенко.

У таких центрах вихованці отримують супровід та мають індивідуальні заняття за напрямками, які прописані в їхніх навчальних планах.

Марина Порошенко також розповіла, що цьогорічні подарунки, "Свято-бокси", індивідуальні – враховувався вік дітей, стать, уподобання та інші фактори.

Фото: eurosolidarity.org

"Мені дуже приємно, що цей проект розростається. Цього року він охопив Дніпро, Рівне, Одесу, Харків. Я думаю, що багато інших міст надалі також приєднаються до цієї акції. Тому що ми маємо постійно думати про наше майбутнє. А наше майбутнє – це наші діти", – переконана Марина Порошенко.

В рамках цієї благодійної акції були підготовлені 1000 різдвяних "Свято-боксів" для дітей з інвалідністю в різних містах України.