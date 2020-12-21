"Європейська солідарність" вимагає збільшити на 450 млн грн у бюджеті-2021 витрати на медицину

Бюджет на охорону здоров’я був зменшений більш ніж на 1 мільярд 800 мільйонів.

Фракція «Європейської Солідарності» у Київраді вимагає збільшити витрати на сферу охорони здоров’я у 2021 році на 450 мільйонів гривень. Про це повідомила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко. Вона зазначила, що на цьому тижні відбудеться два засідання Київради, де будуть Обговорення бюджетних питань, за її словами, відбудеться на цьому тижні.

«Завтра відбудеться позачергова сесія Київської міської ради для змін до бюджету поточного року. Нашою командою було знайдено додаткові кошти з розмірі 422 млн грн, які будуть розподілені серед лікарень для боротьби з коронавірусом. Тобто на ці гроші будуть закуплені додаткові ліки для лікування хворих на коронавірус, і це допоможе у проміжний період поміж бюджетами 2020 і 2021 року надавати якісну допомогу хворим», – говорить Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що 24 грудня відбудеться чергова бюджетна сесія, де розглянуть кошторис столиці на 2021 рік.

«Ми його уважно вивчили і побачили, що, на жаль, бюджет на охорону здоров’я був зменшений більш ніж на 1 мільярд 800 мільйонів. Частина цих грошей буде покрита через Національну службу здоров’я. Однак в умовах пандемії коронавірусу ми не можемо зменшувати бюджет на охорону здоров’я, коли ми не знаємо, які ще непередбачувані виклики постануть перед нами у майбутньому», – переконана Марина Порошенко.

«Від цього залежить здоров’я і життя наших громадян. Тому, переглянувши бюджет, я як голова відповідної профільної комісії охорони здоров’я і соціальної політики подала 12 поправок на 450 мільйонів. Це та необхідна мінімальна сума, яка зменшить різницю із фінансуванням минулого року, коли за цією статтею було профінансовано майже півтора мільярди гривень. А цього року вона складає 395 мільйонів», – пояснює голова комісії.

«Якщо не додати ще 450 мільйонів, це відразу відобразиться на якості лікування киян. Тому що це відсутні ремонти, реконструкції, відсутнє додаткове обладнання, якого вже столиця не побачить наступного року. А це й кисневі точки, і все необхідне для того, щоб рятувати життя хворих на коронавірус», – зауважує Порошенко, додавши, що фракція «Європейської Солідарності» в Київрад вимагає включити збільшення бюджету наступного року на галузь охорони здоров’я.