Труханов одужав від ковіду і повертається до роботи

Міський голова Одеси Геннадій Труханов одужав від COVID-19 і повертається до роботи.

Про це він розповів під час дистанційного засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає "Суспільне".

"Безпечний та можу виконувати свої обов'язки. Тому настрій хороший," - сказав Труханов.

Він також зазначив, що отримав негативний ПЛР-тест у суботу 19 грудня.

Під час лікарняного Труханова обов'язки міського голови виконував його заступник Павло Вугельман.

Нагадаємо, 9 грудня у Труханова лабораторно підтвердили COVID-19. Згодом його госпіталізували. Утім, вже 16 грудня мера Одеси виписали з лікарні й перевели на амбулаторне лікування. За інформацією лікарів, після госпіталізації стан Труханова стабілізувався. Медики також запевнили, що мера госпіталізували через "пневмонію, лихоманку та тенденцію до зниження сатурації".