Данія перетворила національний стадіон на найбільший центр тестування на коронавірус

Результат можна буде дізнатися за 15 хвилин.

Данія перетворила національний стадіон у Копенгагені на найбільший в країні центр тестування на коронавірус.

Про це повідомляє DR.

Тестувати громадян на стадіоні розпочали 21 грудня. Центр за одну годину може прийняти 1200 відвідувачів для здачі експрес-тесту, а за необхідності - до 3000. Результат можна буде дізнатися за 15 хвилин.

Нагадаємо, Данія введе сувору ізоляцію на Різдво та Новий рік, щоб обмежити поширення COVID-19. Влада Данії очікує, що найближчі місяці будуть найважчими з початку пандемії.

Торгові центри закриються в четвер, а інші магазини, за винятком супермаркетів та продуктових магазинів, закриються 25 грудня. Учнів, які продовжують навчання у школі, відправлять додому з понеділка.

Минулого тижня в країні з 5,8 млн населення щоденні показники приросту хворих на коронавірус вперше перетнули 4 тисячі випадків.