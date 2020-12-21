Кличко про захворюваність на ковід у Києві: "Розслаблятися ще не час"

У Києві минулої доби зафіксували 673 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 673 хворих на коронавірус. Це трошки менше, ніж у минулі дні, але розслаблятися ще не час. 10 людей померли", - сказав Кличко під час брифінгу.

Зокрема, у столиці вже 101 123 випадки коронавірусу.Захворіли:

402 жінки віком від 20 до 86 років

247 чоловіків віком від 20 до 90 рокiв

12 дівчаток від 2 до 16 років та 12 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

Минулої доби від коронавірусу у Києві померли 10 людей. Усього за період пандемії в столиці зафіксували 1723 летальних випадки від COVID-19.

Одужали за добу 564 людини. Усього коронавірус подолали 32 739 мешканців столиці.

"Не зменшується суттєво кількість хворих, які потребують госпіталізації, та пацієнтів, що перебувають у важкому стані. В стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1996 хворих на коронавірус. Із них 19 дітей. 1061 пацієнт - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1319 людей. Під апаратами ШВЛ – 28 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48%", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що уже третій тиждень поспіль в Україні фіксують зменшення кількості нових інфікованих COVID-19.

Однак фахівці Київської школи економіки зазначили, що зменшення добової кількості нових випадків коронавірусної хвороби за тиждень 30 листопада – 6 грудня ще не свідчить про стабілізацію захворювання. Вони вважають, що поліпшення статистики захворюваності пов’язане зі зменшенням ПЛР-тестів.

Кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вийшла на "плато" захворюваності на коронавірус, коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою.