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В Україні за добу від коронавірусу померло 116 осіб

18 грудня було зафіксовано 213 летальних випадків, спричинених ковідом.

В Україні за минулу добу виявлено 8 325 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 116 летальних випадків.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 037 осіб.

Одужало 6 626 осіб, за добу здійснено 39 941 тестувань, зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 964 448 осіб, одужало – 581 162 особи, летальних випадків – 16 585 і проведено 5 280 954 ПЛР-тестувань .

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 100 450 (+756)
  • Області:
  • Вінницька – 20 956 (+175)
  • Волинська – 30 457 (+260)
  • Дніпропетровська – 52 557 (+489)
  • Донецька – 32 255 (+326)
  • Житомирська – 36 401 (+340)
  • Закарпатська – 27 098 (+95)
  • Запорізька – 47 219 (+675)
  • Івано-Франківська – 41 938 (+140)
  • Київська – 53 007 (+592)
  • Кіровоградська – 7 785 (+78)
  • Луганська – 8 759 (+119)
  • Львівська – 56 763 (+321)
  • Миколаївська – 26 631 (+371)
  • Одеська – 63 938 (+814)
  • Полтавська – 31 577 (+144)
  • Рівненська – 38 536 (+221)
  • Сумська – 37 994 (+382)
  • Тернопільська – 32 392 (+157)
  • Харківська – 65 312 (+520)
  • Херсонська – 15 653 (+204)
  • Хмельницька – 36 755 (+395)
  • Черкаська – 34 731 (+280)
  • Чернівецька – 38 152 (+203)
  • Чернігівська – 27 132 (+268)

Нагадаємо, 18 грудня в Україні було зафіксовано 11 742 нові випадки коронавірусної хвороби, померло 213 осіб.

19 грудня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.

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