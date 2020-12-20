В Україні за добу від коронавірусу померло 116 осіб

В Україні за минулу добу виявлено 8 325 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 116 летальних випадків.
Про це інформує пресслужба МОЗу.
Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 037 осіб.
Одужало 6 626 осіб, за добу здійснено 39 941 тестувань, зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 964 448 осіб, одужало – 581 162 особи, летальних випадків – 16 585 і проведено 5 280 954 ПЛР-тестувань .
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 100 450 (+756)
- Області:
- Вінницька – 20 956 (+175)
- Волинська – 30 457 (+260)
- Дніпропетровська – 52 557 (+489)
- Донецька – 32 255 (+326)
- Житомирська – 36 401 (+340)
- Закарпатська – 27 098 (+95)
- Запорізька – 47 219 (+675)
- Івано-Франківська – 41 938 (+140)
- Київська – 53 007 (+592)
- Кіровоградська – 7 785 (+78)
- Луганська – 8 759 (+119)
- Львівська – 56 763 (+321)
- Миколаївська – 26 631 (+371)
- Одеська – 63 938 (+814)
- Полтавська – 31 577 (+144)
- Рівненська – 38 536 (+221)
- Сумська – 37 994 (+382)
- Тернопільська – 32 392 (+157)
- Харківська – 65 312 (+520)
- Херсонська – 15 653 (+204)
- Хмельницька – 36 755 (+395)
- Черкаська – 34 731 (+280)
- Чернівецька – 38 152 (+203)
- Чернігівська – 27 132 (+268)
Нагадаємо, 18 грудня в Україні було зафіксовано 11 742 нові випадки коронавірусної хвороби, померло 213 осіб.
19 грудня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.