В Україні набули чинності нові карантинні обмеження

З 19 грудня і до 28 лютого в Україні діють нові правила карантину.

Відсьогодні, 19 грудня і до 28 лютого в Україні діють нові карантинні обмеження

Зокрема, нові правила забороняють проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів і проведення в розважальних закладах і закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Заборонено приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше від однієї особи на 10 кв. метрів.

Заборонено роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки і замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів і кафе буде дозволена до 01:00.

Заборонено релігійні заходи в приміщенні за умови присутності більше ніж однієї особи на 5 кв. метрів, а на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко деталізував, що у межах карантину заклади культури, туризму та креативні індустрії працюватимуть у режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".

"Помаранчева" поділена на два етапи: з 19 грудня 2020 по 7 січня 2021 і з 25 січня по 28 лютого 2021.

"Червона" зона триватиме з 8 січня до 24 січня 2021.

Тобто фактично період "помаранчевої" зони буде поділено на двоє «червоною».

Помаранчева зона: 19 грудня 2020 – 07 січня 2021 та 25 січня 2021 – 28 лютого 2021

Дозволено працювати усім закладам культури, релігійним установам, культурним спорудам та кінотеатрам за виконанням наступних карантинних умов:

- проведення масових культурних заходів із заповненням до 20 осіб з дистанцією не менше 1,5 м;

- релігійні заходи в культових спорудах 1 особа на 5 кв. м, на відкритому повітрі – дистанція 1,5 м;

- приймання відвідувачів кінотеатрам та усіма закладами культури з 50%-наповненістю залів (розміщення має здійснюватись з вільним місцем поруч, спереду та позаду);

- відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, із обмеженням розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі;

- працювати готелям, санаторно-курортним закладам, крім інших закладів, що надають послуги із тимчасового розміщення.

Червона зона: 08 січня 2021 – 24 січня 2021

Дозволено:

- робота історико-культурних заповідників;

- проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях);

- виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроектів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику);

- робота готелів. Зокрема, робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях з 6-ї до 11-ї години ранку, а за замовленням клієнтів в готельний номер – цілодобово;

- робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;

- організація новорічних та різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків, включаючи продуктові).

Заборонено:

- приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам;

- проводити масові, культурні та розважальні заходи.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.