Повідомлено про підозру нотаріусу, яка незаконно "змінила" керівництво Одеського національного медичного університету

Нотаріусу Одеського міського нотаріального округу повідомили про підозру за фактом незаконного внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб даних щодо керівника Одеського національного медичного університету.

Вона визначила виконуючим обов’язки ректора цього університету особу, яка не була визначена Міністерством охорони здоров’я України, тобто не мала права займати вказану посаду. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Мова йде про визнання в.о. ректора Юрія Сухіна – голову профкому і соратника звільненого 2018 року, але нині вже знову ректора Валерія Запорожана.

"При цьому нотаріуc знала, що подані їй документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, суперечать вимогам Конституції та законів України, а також статуту Одеського національного медичного університету", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Підозра оголошена за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Нагадаємо, що керівництво ОНМед було змінено у 2018 році. З 1994 його очолював Валерій Запорожан, але МОЗ звільнив його за те, що не допустив міністерську перевірку. Перевірка мала з'ясувати загальну ситуацію в університеті та роботу Запорожана, адже міністерство отримало велику кількість скарг на нього.

Виконувати обов'язки ректора став завідувач кафедри психології Костянтин Аймедов, але певний час його не допускали на робоче місце.

Перевірка МОЗ, яка все-таки змогла потрапити у виш, виявила кілька грубих порушень.

Незадовго до публікації результатів перевірки Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію наказу МОЗ про призначення Костянтина Аймедова в.о. ректора. Уже 31 серпня Валерій Запорожан повернувся в університет і зібрав вчену раду, яка обрала іншого керівника — голову профкому і соратника Запорожана Юрія Сухіна. МОЗ заявило про вчинення злочину державними реєстраторами, які внесли дані до ЄДР про зміну керівника і 7 вересня призначив проректорку з науково-педагогічної роботи Владлену Дубініну на посаду в.о. ректора.

27 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Юрія Сухіна і наказ МОЗ про призначення в.о. ректора Владлени Дубініної втратив силу, але судова тяганина продовжилася. Остання ухвала була прийнята 5 листопада 2019 року. Відповідно до рішення суду, державним реєстраторам забороняється вносити зміни у ЄДР — це одне з ключових рішень, яке блокує будь-яке втручання в роботу університету з боку МОЗ. Керівником ОНМедУ, за даними ЄДР, тоді лишався Юрій Сухін, попри те, що Міністерство юстиції України скасувало рішення про реєстрацію в ЄДР самопроголошеного керівника.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Одеська народна медична республіка: що відбувається в ОНМедУ".

26 листопада ексректор Одеського медичного університету Валерій Запорожан знову проголошений переможцем виборів очільника навчального закладу. Спостерігачі помітили, що студенти фотографували бюлетені та показували результат голосування викладачам.