В Україні за добу виявили 12 630 нових випадків ковіду, одужало на 236 людей більше

Станом на 18 грудня в Україні зафіксували 12 630 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 904 особи. 260 пацієнтів померло, одужали 12 866 осіб. За добу було здійснено 68 759 тестувань, зокрема методом ПЛР - 42 340, методом ІФА – 26 419.

За весь час пандемії в Україні захворіла 944 381 людина. 561 222 пацієнтів одужали. Від ускладнень захворювання померли 16 256 осіб. Усього було проведено 5 209 462 ПЛР-тестування.

Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за минулу добу зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 98 330 випадків;

Вінницька область – 20 578 випадків;

Волинська область – 29 817 випадків;

Дніпропетровська область – 51 401 випадок;

Донецька область – 31 449 випадків;

Житомирська область – 35 662 випадки;

Закарпатська область – 26 855 випадків;

Запорізька область – 45 715 випадків;

Івано-Франківська область – 41 644 випадки;

Київська область – 51 588 випадків;

Кіровоградська область – 7 621 випадок;

Луганська область – 8 533 випадки;

Львівська область – 55 860 випадків;

Миколаївська область – 25 826 випадків;

Одеська область – 61 963 випадки;

Полтавська область – 31 097 випадків;

Рівненська область – 37 840 випадків;

Сумська область – 37 157 випадків;

Тернопільська область – 32 089 випадків;

Харківська область – 64 237 випадків;

Херсонська область – 15 151 випадок;

Хмельницька область – 36 027 випадків;

Черкаська область – 33 837 випадків;

Чернівецька область – 37 695 випадків;

Чернігівська область – 26 409 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна вийшла на "плато" захворюваності - коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою. На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов оприлюднив попередній план вакцинації населення. За його словами, на першому етапі вакцину отримають медичні працівники, військовослужбовці ЗСУ, працівники соціальної сфери. На другому етапі заплановано забезпечити вакциною людей віком від 60 років. На третьому етапі вакцинуватимуть уже решту людей.