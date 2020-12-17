Профільний комітет Ради рекомендував ухвалити Національний план вакцинації населення України проти COVID-19

За словами Ляшка, вже визначено координаторів на місцях, перевірено холодовий ланцюг зберігання вакцин, розробляється програмний продукт, який спростить запрошення на повторне щеплення.

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув проєкт Постанови № 4500 "Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19" та рекомендував його ухвалення.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Проєкт Постанови передбачає низку доручень Кабінету Міністрів України та Міністерству охорони здоров’я щодо розроблення та впровадження Національного плану вакцинації населення України проти COVID-19 відповідно до міжнародних рекомендацій та практики розвинених країн", - заявив голова комітету Михайло Радуцький.

Представник авторського колективу народна депутатка Ольга Стефанишина поінформувала, що Україна має досвід масової вакцинації населення – коли проводилась вакцинація від кору, однак він не порівнянний з тим, який очікує країну зараз.

У проєкті Постанови рекомендується Уряду України розробити і затвердити на урядовому рівні план вакцинації. Процес має координуватися на національному і, обов’язково, регіональному рівнях через створення відповідних штабів.Також пропонується оцінити можливості інфраструктури для зберігання і розвезення вакцин та дозакупити необхідне обладнання.

Окремо звертається увага на необхідність проведення комунікаційної кампанії з мотивації населення до проведення вакцинації від COVID-19.

За словами головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, вже визначено координаторів на місцях, перевірено холодовий ланцюг зберігання вакцин, розробляється програмний продукт, який спростить запрошення на повторне щеплення.

Серед пропозицій, поданих МОЗ на розгляд Комітету наступні:

до назви плану додати слово "добровільна" і викласти в такій редакції "Національний план добровільної вакцинації населення України проти COVID-19";

рівень затвердження Національного плану визначити на рівні наказу Міністерства охорони здоров’я, а не Кабінету Міністрів України;

додати позицію про рекомендацію органам місцевого самоврядування оновити шляхом закупівлі належне обладнання для забезпечення холодового ланцюга в пунктах щеплення;

вилучити з проекту Постанови пункт про створення окремого реєстру вакцинованих осіб.

Нагадаємо, 12 грудня COVAX офіційно схвалив запит України на вакцину від коронавірусу.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

4 грудня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи щодо надання вакцин.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.