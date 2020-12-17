Депутати ввели відповідальність за допуск людей без масок у транспорт і громадські приміщення

Народні депутати ухвалили закон, що передбачає відповідальність за допуск людей без масок і респіраторів у громадський транспорт та приміщення у період карантину.

За проєкт "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" в цілому проголосував 241 нардеп.

Документ передбачає відповідальність підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно, або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту у вигляді штрафу в розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів (3400-5100 гривень).

Закон встановлює також, що усіх відвідувачів громадських приміщень і транспорту мають попереджати про необхідність носіння маски. В разі виявлення відвідувача без неї працівники зобов'язані зробити усне попередження, відмовитися обслуговувати, викликати поліцію.

Аналогічний штраф у 3400-5100 гривень накладається, якщо і працівники транспорту чи закладу не мають масок чи респіраторів.

Нагадаємо, що у листопаді Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Закон дозволяє штрафувати тих осіб, які нехтують карантинними нормами і не вдягають засобі індивідуального захисту. Штраф становить 170-255 гривень.