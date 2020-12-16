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У ЗСУ ще 144 людини захворіли на коронавірус

Всього в армії на COVID-19 хворіє 3186 людей.

У ЗСУ ще 144 людини захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України минулої доби зафіксували 144 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 144 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 3186 людей.

Всього за час пандемії одужало – 9145 осіб, летальних випадків – 33.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 421 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 163 особи.

Нагадаємо, вчора у ЗСУ зафіксували ще один випадок смерті від коронавірусу. 14 грудня в армії виявили 85 нових випадків COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 5 осіб.

За минулу добу в Україні зафіксували 10 622 нових випадки коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіла 501 дитина та 579 медпрацівників. 264 пацієнти померли, 12 549 - одужали.

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