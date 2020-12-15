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Степанов уточнив, кого держава планує безкоштовно вакцинувати від коронавірусу

Це приблизно 21 млн громадян. 

Степанов уточнив, кого держава планує безкоштовно вакцинувати від коронавірусу
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я та президент України наполягають, що люди з категорій ризику мають вакцинуватися від коронавірусу за кошти держави. Число таких осіб складає приблизно 21 млн, їх вакцинуватимуть у першу чергу. 

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Це медичні працівники, бійці в зоні ООС, люди в соціальних закладах - інтернати, будинки для літніх осіб, люди з професійними ризиками: поліція, вчителі, Нацгвардія", – повідомив він.

Також до груп ризику віднесли людей із супутніми захворюваннями та віком від 60 років.

"Усі ці категорії складають приблизно 21 мільйон громадян нашої країни", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, 10 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна планує вакцинувати всіх громадян за рахунок держави.

"Ми зараз розглядаємо, і на цьому наголошував президент, що маємо надати доступ до вакцини всім без винятку громадянам саме коштом держави", - заявив міністр.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький вважає, що масова вакцинація населення розпочнеться у квітні 2021 року.

14 грудня Мінфін гарантував медичному комітету Ради гроші на безоплатну вакцинацію населення.  МОЗ просить 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, проте у проєкті бюджету було закладено лише 2,6 млрд.

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