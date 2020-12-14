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В Україні за добу зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19

Госпіталізовано за добу - 1 895 осіб, 93 пацієнти померли. 

В Україні за добу зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19
Фото: terminovo.te.ua

В Україні за минулу добу зафіксовано 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.

При цьому було здійснено здійснено 25 582 тестування, зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Госпіталізовано за добу - 1 895 осіб, 93 пацієнти померли. Одужали - 5 154 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 900 666 осіб. 506 718 пацієнтів одужали. 15 247 - померли від ускладнень. Також було проведено 5 052 686 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 91 743 випадки;
  • Вінницька область – 19 866 випадків;
  • Волинська область – 28 246 випадків;
  • Дніпропетровська область – 49 535 випадків;
  • Донецька область – 29 660 випадків;
  • Житомирська область – 34 491 випадок;
  • Закарпатська область – 26 153 випадки;
  • Запорізька область – 42 435 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 768 випадків;
  • Київська область – 49 044 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 225 випадків;
  • Луганська область – 7 929 випадків;
  • Львівська область – 53 844 випадки;
  • Миколаївська область – 24 099 випадків;
  • Одеська область – 58 283 випадки;
  • Полтавська область – 29 450 випадків;
  • Рівненська область – 36 262 випадки;
  • Сумська область – 35 968 випадків;
  • Тернопільська область – 31 283 випадки;
  • Харківська область – 62 428 випадків;
  • Херсонська область – 14 207 випадків;
  • Хмельницька область – 34 840 випадків;
  • Черкаська область – 31 607 випадків;
  • Чернівецька область – 36 889 випадків;
  • Чернігівська область – 24 411 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Показник від неділі 13 грудня є найнижчим добовим за тривалий час, втім нижчий і показник тестування. Минулої неділі було зафіксовано 8641 нових інфікований, провели 33 502 тести. Ще тижнем раніше – 9 946 захворілих і 31 901 тест. 

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький не виключає, що в Україні жорсткі карантинні обмеження можуть запровадити раніше 8 січня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу в державі погіршиться.

В Кабміні також почали говорити про дострокове запровадження локдауну і назвали умову для цього -  більше 30 тис.  хворих за добу.

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