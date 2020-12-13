Кількість смертей від ковіду у світі зросла до 1 614 230

За останню добу у світі зафіксовано 161,315 нових випадків ковіду, померло 3 316 осіб.

Станом на 13 грудня у світі зафіксовано 72 253 563 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані порталу Worldometer.

Кількість смертей від ковіду складає 1 614 230, одужали від хвороби 50 640 460 людей.

За останню добу у світі зафіксовано 161 315 нових випадків ковіду, померло 3 316 осіб.

Загалом на ковід хворіє 20 041 760 осіб, 106 112 осіб (0,5%) перебувають у важкому або критичному стані.

Фото: скріншот

США далі лідирують за кількістю хворих та померлих: відповідно 16 551 634 і 305 088 осіб. В Індії зареєстровано 9,9 млн хворих, у Бразилії – 6,9 млн осіб.

Позначку у 2 млн хворих перетнули Росія та Франція.

Україна на 17-му місці з 894 215 хворими. Перед нею Перу, де налічується 983 045 інфікованих.

Фото: скріншот

Нагадаємо, Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

4 грудня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи щодо надання вакцин.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.