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За минулу добу в Україні зареєстровано 9 176 нових випадків коронавірусу

Госпіталізовано – 2 969 осіб, летальних випадків – 156.

За минулу добу в Україні зареєстровано 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 156 осіб.

Про це інформує телеграм-канал “Коронавірус_інфо”.

Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.

Госпіталізовано – 2 969 осіб, летальних випадків – 156, одужало – 7 563 особи і здійснено 41 489 тестувань (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 894 215 осіб, одужало – 501 564 особи, летальних випадків – 15 154, проведено 5 031 859 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 91 138 (+1 125)
  • Області:
  • Вінницька – 19 801 (+121)
  • Волинська – 28 019 (+167)
  • Дніпропетровська – 49 074 (+709)
  • Донецька – 29 398 (+367)
  • Житомирська – 34 073 (+359)
  • Закарпатська – 26 016 (+133)
  • Запорізька – 41 995 (+535)
  • Івано-Франківська – 40 668 (+184)
  • Київська – 48 523 (+740)
  • Кіровоградська – 7 166 (+107)
  • Луганська – 7 889 (+184)
  • Львівська – 53 662 (+363)
  • Миколаївська – 23 864 (+385)
  • Одеська – 57 699 (+628)
  • Полтавська – 29 121 (+310)
  • Рівненська – 36 117 (+217)
  • Сумська – 35 702 (+375)
  • Тернопільська – 31 165 (+201)
  • Харківська – 62 324 (+339)
  • Херсонська – 13 972 (+249)
  • Хмельницька – 34 800 (+383)
  • Черкаська – 31 209 (+425)

Нагадаємо, 11 грудня в Україні виявили 12 811 нових випадків ковіду, померло 243 особи

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