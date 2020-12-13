За минулу добу в Україні зареєстровано 9 176 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Україні зареєстровано 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 156 осіб.
Про це інформує телеграм-канал “Коронавірус_інфо”.
Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.
Госпіталізовано – 2 969 осіб, летальних випадків – 156, одужало – 7 563 особи і здійснено 41 489 тестувань (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 894 215 осіб, одужало – 501 564 особи, летальних випадків – 15 154, проведено 5 031 859 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 91 138 (+1 125)
- Області:
- Вінницька – 19 801 (+121)
- Волинська – 28 019 (+167)
- Дніпропетровська – 49 074 (+709)
- Донецька – 29 398 (+367)
- Житомирська – 34 073 (+359)
- Закарпатська – 26 016 (+133)
- Запорізька – 41 995 (+535)
- Івано-Франківська – 40 668 (+184)
- Київська – 48 523 (+740)
- Кіровоградська – 7 166 (+107)
- Луганська – 7 889 (+184)
- Львівська – 53 662 (+363)
- Миколаївська – 23 864 (+385)
- Одеська – 57 699 (+628)
- Полтавська – 29 121 (+310)
- Рівненська – 36 117 (+217)
- Сумська – 35 702 (+375)
- Тернопільська – 31 165 (+201)
- Харківська – 62 324 (+339)
- Херсонська – 13 972 (+249)
- Хмельницька – 34 800 (+383)
- Черкаська – 31 209 (+425)
Нагадаємо, 11 грудня в Україні виявили 12 811 нових випадків ковіду, померло 243 особи