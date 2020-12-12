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Світовий банк виділить 300 млн доларів на підтримку українців під час пандемії

Гроші виділять у межах Другого додаткового фінансування, що спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19 в Україні.

Світовий банк виділить 300 млн доларів на підтримку українців під час пандемії
Фото: dw.com

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила сьогодні позику Україні в розмірі 300 мільйонів доларів.

Про це повідомив сайт Світового банку.

Гроші виділять у межах Другого додаткового фінансування, що спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19 у межах проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

“Це додаткове фінансування допоможе посилити Програму гарантованого мінімального доходу (GMI) в Україні, щоб не допустити, щоб близько 1 мільйона українців опинилися за межею бідності через пандемію COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Перша додаткова позика у межах цього проєкту на суму 150 мільйонів доларів була схвалена 30 квітня 2020 року.

Згідно з прогнозами Світового банку, через коронавірус бідність в Україні може зрости на 4% і до кінця 2020 року сягнути 23%. Майже 60% відсотків українців, яким загрожує бідність, наразі не користуються жодною існуючою програмою соціального захисту.

Проєкт модернізації мереж соціального захисту та дві додаткові програми фінансування (загалом 750 мільйонів доларів) підтримують українські реформи щодо зменшення бідності, політику захисту бідних і програми для систематичного виведення сімей із бідності.

Нагадаємо, 300 млн доларів згідно з рішенням уряду будуть спрямовані:

для осіб та домогосподарств, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію COVID-19;

на підтримку бідних домогосподарств за допомогою існуючої в країні Програми Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

на зміцнення систем та інституцій надання соціального захисту для поліпшення реагування в майбутньому.

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