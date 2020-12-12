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Арбітри визнали, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин

Таким чином існуюча заборона експорту 2005 року визнана повністю правомірною.

Арбітри визнали, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин
Фото: voxukraine.org

Панель арбітрів визнала, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин.

Про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка написав у соцмережі Facebook.

Таким чином існуюча заборона експорту 2005 року визнана повністю правомірною.

“Водночас арбітри визнали, що заборона 2015 року має бути відкоригована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності у відповідності зі статтями 290 та 293 Угоди про асоціацію”, – пояснив урядовець.

Заходи з коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС. “Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит з боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу (про що свідчать репорти Earthsight) і створює загрозу для Карпатського регіону, про що говорять виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен”, – додав Качка.

За його словами, правомірність заборони експорту 2015 року не відстояли, оскільки “автори цієї заборони надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу”.

Качка зазначив, що рішення арбітрів дає нам широку свободу вибору заходів виконання рішення, а наріжним елементом його виконання буде створення нормального ринку всередині Україні.

Першим кроком має стати схвалення Закону України “Про ринок деревини” № 4197-1. Законопроєкт передбачає створення цивілізованого ринку на основі успішного урядового експерименту з продажу лісу на аукціонах.

“Наступний крок - чітка регламентація з ЄС двостороннього протоколу по торгівлі лісом. І далі - аналіз чи потрібно нам знімати заборону експорту в цілому чи просто передбачити, що по відношенню до ЄС діятиме особовий режим. Так чи інакше - маємо доволі збалансоване рішення арбітрів і можливість на власний розсуд формувати політику з управління лісовим господарством”, – підсумував Качка.

Нагадаємо, в арбітражному спорі між Європейським Союзом і Україною 22 вересня стартували онлайн-слухання щодо заборони експорту лісу.

ЄС вважає, що ця заборона суперечить статті 35 Угоди про асоціацію, яка передбачає заборону кількісних обмежень експорту у торгівлі між сторонами.

У червні 2019 року, ЄС офіційно звернувся до України з вимогою сформувати панель арбітрів для формального правового розгляду спору, відповідно до статті 306 Угоди про асоціацію. Після формування складу панелі, ЄС і Україна подали свої письмові подання з викладом своєї позиції.

Заборона на експорт необроблених лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) чинна в Україні з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни – з 1 січня 2017 року строком на 10 років.

За даними британської неурядової організації Earthsig, з України до країн ЄС імпортується більше незаконної деревини, ніж із будь-якої іншої країни світу і більше, аніж із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії разом узятих. Згідно з висновками Earthsight, за чотири роки дії мораторію на вирубування лісу його експорт до країн ЄС зріс на 75%.

У ЄС діє Регламент, яким встановлюються критерії експорту деревини – EUTR. Він прямо забороняє імпорт дерев, незаконно отриманих у країні походження, та вимагає від імпортерів проведення юридичних перевірок для мінімізації ризику потрапляння незаконної деревини на внутрішній ринок Євросоюзу.

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