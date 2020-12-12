Арбітри визнали, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин

Панель арбітрів визнала, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин.

Про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка написав у соцмережі Facebook.

Таким чином існуюча заборона експорту 2005 року визнана повністю правомірною.

“Водночас арбітри визнали, що заборона 2015 року має бути відкоригована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності у відповідності зі статтями 290 та 293 Угоди про асоціацію”, – пояснив урядовець.

Заходи з коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС. “Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит з боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу (про що свідчать репорти Earthsight) і створює загрозу для Карпатського регіону, про що говорять виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен”, – додав Качка.

За його словами, правомірність заборони експорту 2015 року не відстояли, оскільки “автори цієї заборони надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу”.

Качка зазначив, що рішення арбітрів дає нам широку свободу вибору заходів виконання рішення, а наріжним елементом його виконання буде створення нормального ринку всередині Україні.

Першим кроком має стати схвалення Закону України “Про ринок деревини” № 4197-1. Законопроєкт передбачає створення цивілізованого ринку на основі успішного урядового експерименту з продажу лісу на аукціонах.

“Наступний крок - чітка регламентація з ЄС двостороннього протоколу по торгівлі лісом. І далі - аналіз чи потрібно нам знімати заборону експорту в цілому чи просто передбачити, що по відношенню до ЄС діятиме особовий режим. Так чи інакше - маємо доволі збалансоване рішення арбітрів і можливість на власний розсуд формувати політику з управління лісовим господарством”, – підсумував Качка.

Нагадаємо, в арбітражному спорі між Європейським Союзом і Україною 22 вересня стартували онлайн-слухання щодо заборони експорту лісу.

ЄС вважає, що ця заборона суперечить статті 35 Угоди про асоціацію, яка передбачає заборону кількісних обмежень експорту у торгівлі між сторонами.

У червні 2019 року, ЄС офіційно звернувся до України з вимогою сформувати панель арбітрів для формального правового розгляду спору, відповідно до статті 306 Угоди про асоціацію. Після формування складу панелі, ЄС і Україна подали свої письмові подання з викладом своєї позиції.

Заборона на експорт необроблених лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) чинна в Україні з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни – з 1 січня 2017 року строком на 10 років.

За даними британської неурядової організації Earthsig, з України до країн ЄС імпортується більше незаконної деревини, ніж із будь-якої іншої країни світу і більше, аніж із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії разом узятих. Згідно з висновками Earthsight, за чотири роки дії мораторію на вирубування лісу його експорт до країн ЄС зріс на 75%.

У ЄС діє Регламент, яким встановлюються критерії експорту деревини – EUTR. Він прямо забороняє імпорт дерев, незаконно отриманих у країні походження, та вимагає від імпортерів проведення юридичних перевірок для мінімізації ризику потрапляння незаконної деревини на внутрішній ринок Євросоюзу.