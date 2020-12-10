Голова ДМС: ми готуємо експеримент у системі підготовки кадрів усередині служби

Рябікін заявив, що за рік для роботи в ДМС за новими програмами навчання можна підготувати 700 людей.

Державна митна служба України готує експеримент у системі підготовки кадрів усередині відомства.

Про це повідомив в інтерв'ю LB.ua очільник ДМС Павло Рябікін.

"Ми зараз готуємо експеримент у системі підготовки кадрів усередині нинішньої Служби, який містить два елементи: відбір студентів-випускників і прискорена підготовка людей з митної спеціалізації на базі військовослужбовців, які пройшли службу в зоні АТО. Це дві цільові групи, які ми хочемо сьогодні підготувати", - сказав Рябікін.

За його словами, ВНЗ митних і суміжних спеціальностей випускають близько 200-250 людей на рік. Кількість військовослужбовців, які служили в зоні АТО - близько 20 000.

"Навчальним центром у Хмельницькому, який перебуває в структурі митниці і відповідає за підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, розроблена програма прискореної підготовки, яка передбачає 400 годин занять для первинної атестації на митного інспектора. Мається на увазі, що в цих людей має бути первинна освіта (вища або як мінімум середня), вони повинні пройти попереднє тестування на рівень IQ, за профілем, на добропорядність", - зазначив очільник ДМС.

Рябікін зауважив, що програма підготовки триватиме три місяці. В умовах карантинних обмежень вона також може проводитися дистанційно.

"Зараз ми починаємо набір першої експериментальної групи - 36 осіб. Якщо цей курс спрацьовує, ми можемо одночасно навчати близько 400 чоловік. За оптимістичними оцінками. У підсумку я бачу можливість на рік готувати близько 700 чоловік за новими програмами навчання", - сказав голова ДМС.

Нагадаємо, 18 листопада Кабінет Міністрів призначив новим головою Державної митної служби Павла Рябікіна - генерального директора аеропорту "Бориспіль" та колишнього народного депутата трьох скликань. Рябікін переміг у конкурсі на посаду, оголошеному Національним агентством з питань державної служби 24 жовтня. Рішення про погодження призначення було ухвалено на засіданні Кабміну 28 жовтня.