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"Дарниця" інвестувала 10 млн євро в технологічні проєкти, дослідження і випуск нових препаратів, - Шимків

У 2020 році компанія випустила дев'ять нових продуктів.

"Дарниця" інвестувала 10 млн євро в технологічні проєкти, дослідження і випуск нових препаратів, - Шимків

Фармацевтична компанія "Дарниця" інвестувала в технологічні проєкти 10 млн євро в 2019 році. Про це заявив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що це на 24% більше, ніж у 2018 році. При цьому, за його словами, в нові продукти і діджиталізацію за 2015-2018 рр. "Дарниця" інвестувала 30 млн євро і 2,33 млн євро відповідно.

"У 2019 році ми інвестували 10 млн євро в технологічні проєкти, дослідження, розробку і випуск нових препаратів. Це на 24% більше, ніж у 2018 році. У діджиталізацію "Дарниця" в 2015-2019 роках інвестувала 2,33 млн євро, в нові продукти - понад 30 млн євро", - додав Шимків.

Глава ради директорів Darnitsa Group також нагадав, що структура інвестицій "Дарниці" охоплює три напрямки: приблизно 48% - інвестиції в нові продукти, 34% - у технологічний розвиток і 16% - у діджиталізацію.

У 2020 році "Дарниця", за його словами, випустила дев'ять нових продуктів у таких терапевтичних напрямках, як кардіологія, неврологія, психічне здоров'я, і завершила вісім досліджень біоеквівалентності своїх препаратів у ЄС, ще шість досліджень тривають.

Нагадаємо, фармацевтична компанія Дарниця розпочала проєкт діджиталізації системи моніторингу безпеки застосування лікарських засобів. Збір і обмін повідомленнями буде налагоджено з Державним експертним центром МОЗ України та відбуватиметься в міжнародному форматі E2B.

Крім того, до кінця 2020 року фармакологічна компанія планує оцифрувати систему комунікацій фармацевтичного нагляду для іноземних ринків і протягом першого півріччя 2021 року провести навчальні заняття для пацієнтів, лікарів і медичних представників.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загоріїв.

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