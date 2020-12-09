Разумков назвав дату розгляду у другому читанні проєкту бюджету-2021

Верховна Рада розгляне законопроект про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок, 15 грудня.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти, все, що необхідно, підготувати цей важливий для держави документ, і на наступному тижні у вівторок (15 грудня - ред.) ми зможемо почати його розглядати", - сказав Разумков.

Він висловив надію на "спокійне" ухвалення Радою проєкту бюджету, яке дозволить уникнути "так званих, новорічних бюджетних ночей і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом".

Згідно з календарним планом, наступного тижня Верховна Рада працює в режимі пленарних засідань.

Нагадаємо, 13 вересня, Кабінет міністрів схвалив на позачерговому засіданні проект Держбюджету на 2021-й рік. У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень. Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. Обсягу фінансування в розмірі 5% ВВП планують досягти у 2023 році.

Під час презентації проєкту бюджету в парламенті 18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що бюджет базується на програмі Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Міністр вважає, що запланований на 2021 рік бюджетний дефіцит 6% ВВП є виправданим, помірним та відповідає загальносвітовим тенденціям.

5 листопада Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні проєкту державного бюджету на 2021 рік. Парламент проголосував за постанову про висновки та пропозиції, які має врахувати до другого читання уряд.