”Укроборонпром” за 11 місяців цього року виконав державне оборонне замовлення на 99%

За 11 місяців 2020 року підприємства Державного концерну “Укроборонпром” виконали контракти за державним оборонним замовленням (ДОЗ) на 99%.
Про це повідомила пресслужба концерну.
"Попри затримку у фінансуванні ДОЗ на понад 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка розпочалась лише у ІІ кварталі поточного року, а також обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу й карантинними заходами, на кінець року очікується 100% виконання плану за державним оборонним замовленням", - йдеться в повідомленні.
В "Укроборонпромі" зазначили, що на сьогодні у рамках цьогорічного ДОЗ виконуються 256 контрактів на суму понад 13 млрд грн для чотирьох державних замовників: Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління розвідки Міноборони. Зокрема, 50 контрактів укладено з виготовлення та модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ), 16 – з розроблення ОВТ, 190 – з ремонту та відновлення ОВТ.
"53 контракти в рамках держоборонзамовлення виконуються з випередженням графіку. Станом на листопад 2020 року до виконання державного оборонного замовлення залучені 46 підприємств, які входять до складу Укроборонпрому", - зауважили в ДК.
В "Укроборонпромі" додали, що замовники вже отримали 3950 нових, модернізованих та відремонтованих одиниць ОВТ, з яких 2591 – ракетно-артилерійське озброєння; 715 – радіолокаційні станції, ППО, засоби зв’язку, радіоборотьби та навігації; 587 – бронетанкова техніка; 47 – авіаційна техніка і обладнання; 10 – військово-морська техніка. Крім того, підприємства Укроборонпрому відремонтували та передали 1303 одиниці двигунів та комплектуючих.
До кінця 2020 року очікується укладання державних контрактів з Міноборони ще на 6,5 млрд грн із термінами їх виконання у 2021 році.
Цього року підприємства “Укроборонпрому” виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%.
Нагадаємо, у 2021 році планується, що державний концерн "Укроборонпром" припинить існування. Натомість утворять холдингові компанії.
"Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків", - заявив очільник концерну Юрій гусєв.