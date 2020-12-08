Едеір Тернер: "Україні доведеться переконувати МВФ у потужних антикорупційних механізмах для отримання локальних преференцій"

Потужність боротьби з корупцією тісно пов'язана з макроекономічною дисципліною. Оптимальна політика, ймовірно, вимагає більшого рівня макроекономічного гнучкості.

Таку точку зору висловив британський вчений, голова Комісії з фінансових послуг до 2013 р., архітектор виходу Великої Британії із глобальної фінансової кризи, автор книги «Між боргом і дияволом: гроші, кредит і реформування глобальних фінансів» Едеір Тернер у межах презентації його книги та круглого столу «Реформування глобальних фінансів: пошук оптимальних шляхів у нестабільній системі». Організаторами заходу є Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

"Щоб зробити можливим використання політики розвитку, яка застосовувалася в східних країнах, зокрема, Японії, Тайвані, Кореї - вони використовували більшу макроекономічну гнучкість, ніж вимагає МВФ. У МВФ занепокоєні, бо якщо вони не будуть нав'язувати макрофінансову дисципліну, є ризик, що кошти будуть витрачатися корумповано", - зазначив вчений.

Він навів як приклад досвід Філіппін і Індонезії, які неефективно використали зовнішнє фінансування на витратні проєкти.

"Потрібно знайти шлях, де Україна зможе переконати, що впроваджує серйозні антикорупційні механізми. Треба підтримувати локальні преференції в рамках локальних закупівель, простіші форми відходу від ідеалів вільної торгівлі. Якщо ви збираєтеся підтримувати локалізацію в урядових закупівлях, вам доведеться переконати МВФ в тому, що у вас потужні антикорупційні механізми. Що краще вони, то більше у вас буде інструмент урядових закупівель з локальною преференцією, заохотите малий і середній бізнес", - підсумував Едеір Тернер.

Нагадаємо, у межах круглого столу Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Мінфін прагне бути менш залежним від зовнішнього кредитування. "Нам не хотілося б бути залежними від зовнішніх запозичень, але маємо, що маємо. Ми б хотіли, щоб внутрішній ринок запозичень був більш розвинутий, створення вторинного ринку, на даному етапі - це не мрія. Але побажання, щоб вторинний ринок був активний, ми могли б залучати інвесторів з інших країн", - заявив він.